Correspondente internacional da ESPN na Copa do Mundo do Qatar, Premier League e Euro Feminina, Natalie Gedra já está na Austrália para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina. A estreia da equipe canarinha acontece na próxima segunda-feira (22), às 8h da manhã no horário de Brasília, e a ESPN terá uma grande cobertura da competição com 4 profissionais in loco na Oceania e edições especiais do Mina de Passe logo após os jogos do Brasil.