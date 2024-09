Renata Ruel diz que jogador do Botafogo deveria ter sido expulso contra o Fluminense

Renata Ruel diz que jogador do Botafogo merecia ser expulso contra o Fluminense (Foto: Divulgação/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Fluminense neste sábado (21) em jogo recheado de polêmicas no Maracanã. Uma delas foi no lance envolvendo Marçal e John Arias, em que o lateral dá uma entrada forte no meia. Para a ex-árbitra Renata Ruel, o jogador do Alvinegro deveria ter sido expulso na jogada.

➡️ Comentarista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Fluminense x Botafogo

- Cartão vermelho! Com essa entrada, ele chega a prender o pé do adversário no chão, chegando a entortar. Jogo brusco grave e deveria ser expulso - analisou a comentarista de arbitragem da ESPN.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Marçal deu um forte carrinho em Arias, e Wilton Pereira Sampaio sequer deu cartão amarelo para o jogador do Botafogo no lance. Jogadores do Fluminense também reclamaram de um possível pênalti de Matheus Martins em Germán Cano por uma cotovelada.

➡️ Falta em Felipe Melo? PC Oliveira dá veredito em polêmica de Fluminense x Botafogo

Nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo marcou o gol da vitória, também em lance polêmico. Gregore roubou a bola de Felipe Melo, que caiu na área. Livre, o volante do Alvinegro rolou para Luiz Henrique, que completou para o gol. Jogadores tricolores reclamaram de uma possível falta no zagueiro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas