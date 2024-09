Comentarista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Fluminense x Botafogo

Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro de Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 20:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Fluminense e Botafogo contou com alguns lances polêmicos envolvendo a arbitragem. Um deles ocorreu ao fim do primeiro tempo, quando Cano caiu na área após dividida com Matheus Martins. Para a ex-árbitra Nadine Basttos, deveria ter sido marcado pênalti para o Tricolor.

- Matheus Martins faz um movimento adicional com o braço e acerta o rosto do Cano. O VAR deveria ter recomendado a revisão do lance para a marcação do pênalti - comentou a comentarista de arbitragem do SBT.

No lance, Martins acerta o rosto de Cano, que fica caído no gramado. Árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a possível penalidade. Ainda no primeiro tempo, jogadores do Botafogo reclamaram de um pisão de Marcelo em Matheus Martins, mas o árbitro sequer deu cartão amarelo.

Com a bola rolando, o Botafogo venceu o Fluminense com gol no fim. Com o resultado, o Tricolor estacionou nos 27 pontos e amarga a 18ª posição, na zona de rebaixamento. O Alvinegro foi a 56 e abriu distância para o vice-líder Palmeiras na ponta da tabela.