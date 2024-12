Renata Ruel aponta erro da arbitragem na rodada do Brasileirão: ‘Sem condições’

A ex-árbitra Renata Ruel apontou um erro da arbitragem na última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8). Para a comentarista da ESPN, Paulo César Zanovelli errou duas vezes na partida entre Grêmio e Corinthians. Para a especialista, em uma delas, o VAR interveio e corrigiu.

- Zanovelli volta para a Série A em Grêmio x Corinthians, depois do erro de Fluminense x São Paulo. Não marca pênalti claro para o Grêmio no Soteldo, e o VAR não chama. Não marca pênalti claro para o Corinthians no Yuri Alberto, mas aí o VAR chamou. Sem condições e vai seguir FIFA - comentou.

Yuri Alberto marcou o gol de pênalti e ajudou na vitória do Corinthians sobre o Grêmio. Charles marcou o segundo da equipe paulista e Memphis Depay fechou o placar. Paulo César Zanovelli ainda expulsou dois jogadores na partida: Dodi e Martínez.