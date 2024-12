Artur Jorge, técnico do Botafogo, foi ligado a uma saída ao exterior pelo jornalista Carlos Gil, da Globo. O treinador pode deixar o Alvinegro após a disputa do Mundial de Clubes deste ano, e segundo o periodista, haverá uma reunião entre o português e John Textor, dono da SAF carioca.

Os possíveis destinos do lusitano não foram informados, mas de acordo com a reportagem do Lance!, há propostas da Europa e do mundo árabe. Em 2023, o Fogão já havia sofrido com a saída de outro estrangeiro: Luís Castro, com o time na liderança do Brasileirão, voou para a Arábia Saudita para comandar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Artur conduziu o Botafogo ao título inédito da Libertadores neste ano, superando o Atlético-MG por 3 a 1 na decisão. Com a conquista continental, o time conseguiu classificação ao Mundial de 2024 - o primeiro jogo já será na quarta (11) - e ao de 2025, que contará com 32 clubes de todo o mundo.

Artur Jorge não pensa em deixar o Botafogo no momento. Ele está feliz, focado e motivado. Porém, como tudo no futebol, nunca se sabe o que pode surgir daqui a uma semana ou um ano. Atualmente, o clube carioca gasta cerca de 3 milhões de euros por ano com a comissão técnica.

O sucesso no futebol brasileiro rendeu maiores holofotes para o técnico no exterior. Antes, teve passagens por times apenas do futebol português, como Famalicão e Braga. Desde sua chegada à área técnica do Alvinegro, são 53 jogos e 30 vitórias.

