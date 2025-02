Reforços do Sport sofrem acidente de carro a caminho do CT

O zagueiro Lucas Cunha e o volante Christian Rivera, reforços recém-chegados do Sport, sofreram um acidente de carro na BR-101 sentido Recife-João Pessoa, na tarde desta quarta-feira (19), enquanto se dirigiam ao centro de treinamento. Os jogadores estavam acompanhados do motorista do clube e o empresário de Christian.

Apesar do susto, não houve gravidade no acidente. Todos os ocupantes do veículo estão bem e foram encaminhados apenas por precaução para o Hospital Memorial São José para serem avaliados. A informação foi trazida pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Em nota oficial, o Sport informou que Christian Rivera, Lucas Cunha e o funcionário do clube passarão por uma bateria de exames para atestar plenamente suas condições físicas.

Confira a nota oficial do Sport

O departamento médico do Clube segue acompanhando de perto a situação dos três envolvidos, garantindo toda a assistência necessária e tomando as devidas providências para assegurar seu bem-estar.

