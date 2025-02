Alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro iniciaram, na última terça-feira (18), uma campanha contra o uso do gramados sintéticos em estádios do Brasil. Um dia após a iniciativa, Vampeta, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, se manifestou a favor da causa dos atleta. Para ele, determinado gramado deveria ser banido.

A análise do ex-jogador aconteceu durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan. Ao tratar do assunto, Vampeta se revoltou sobre o debate a pontuou que o pedido dos jogadores precisa ser atendido. Ele ainda citou a presença massiva de campos de grama natural no futebol europeu.

- Graças ao bom Deus que eu não jogo mais para jogar em grama sintética. Para jogar em campo amador (serve), para o futebol profissional não. Se for assim, então está todo mundo errado: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália - iniciou o ex-jogador antes de cravar que não precisa ter debate sobre a situação.

- Quem jogou bola vai falar. É o campo. Onde a gente pisa todo dia. Não é gente (de fora) que vai chegar para falar que um gramado lesiona mais que o outro. Quem vai pisar lá, não é o cara que está no escritório, o cantor, com todo direito a quem vai fazer show. Eu nunca fui no Canecão (casa de show) para jogar bola. Lá é lugar de show. Ter essa possibilidade para arrecadar é válido, mas precisa ouvir os jogadores. Não tem que ter debate, tem que ouvir os caras - concluiu.

Campanha dos jogadores contra o gramado sintético

As manifestações contra determinado tipo de campo aconteceram na última terça-feira (18) e teve o apoio de jogadores consagrados, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick.

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética. Tratam-se do Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo). Além disso, outros campos contam com o chamado piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados - tipo de gramado citado por Júnior no pronunciamento. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, são exemplos de determinada tecnologia.