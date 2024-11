SBT chega à vice-liderança na programação da tarde do sábado com a final da Sul-Americana

A final da Copa Sul-Americana, realizada na tarde do último sábado (23) vencida pelo Racing, colocou o SBT na vice-liderança da programação. Na partida, a equipe argentina superou o Cruzeiro por 3 a 1, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Conforme apurou o site Lance!, das 17h às 19h01, a emissora registrou 7.9 pontos de audiência. O pico de telespectadores na transmissão aconteceu às 18h50, com 9.3 pontos. O resultado colocou o SBT na segunda colocação na audiência da tarde do último sábado.

Vale destacar, que com a ausência de Cléber Machado, que recentemente assinou com a Record, as emoções da decisão da Sul-Americana foram narradas por Luiz Alano. O narrador de 47 anos é membro da equipe de narradores do SBT desde 2020 e recebeu a oportunidade.

A final da Sul-Americana

Em campo, o Racing abriu 2 a 0 nos primeiros 20 minutos da final. Com o resultado parcial, o Cruzeiro precisou se espor em busca de uma virada durante o segundo tempo. Kaio Jorge chegou a diminuir o placar e dar esperanças para a torcida mineira, mas Roger Martínez garantiu a vitória do clube argentino por 3 a 1, com um gol no último minuto do confronto.