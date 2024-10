Denílson aponta erro da arbitragem em lance capital de Corinthians x Athletico-PR

Denílson não concordou com a marcação de falta que originou gol de Depay (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 18:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense na última quinta-feira (18), na Neo Química Arena, com direito a um golaço de falta de Memphis Depay. Contudo, para o ex-jogador Denílson, a infração não deveria ter sido marcada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Você acha que foi falta, sério? Não é uma bola dividida? Eu acho que não foi falta, para mim é bola dividida. A bola sobe, dividiu. Eu não teria marcado a falta - comentou Denílson durante o programa "Jogo Aberto".

No lance, o zagueiro Lucas Barbosa tenta afastar a bola e acaba acertando Depay após o chute. Wilton Pereira Sampaio marcou a falta e puniu o jogador com cartão amarelo. Na cobrança, o atacante holandês acertou o ângulo e fez o terceiro gol do Corinthians no jogo.

➡️ Depay manda recado para Craque Neto após gol de falta pelo Corinthians

O Corinthians venceu o jogo por 5 a 2, deixou a zona de rebaixamento e empurrou o Athletico Paranaense para o Z-4 do Campeonato Brasileiro. No domingo (20), a equipe de Ramón Díaz encara o Flamengo pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil.