Reação de Jorge Jesus ao ouvir falarem do Flamengo viraliza: ‘Buguei agora’

A reação do técnico português Jorge Jesus ao ouvir gritarem o nome Flamengo viralizou muito nas redes sociais neste domingo (14). Apesar do sucesso de Filipe Luís, grande partida torcida do Rubro-Negro ainda sonha com uma possível volta do 'mister' no futuro.

Atualmente, Jorge Jesus é o técnico do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Na chegada do português para o duelo contra o Al Kholood, uma brasileira gritou o nome do Flamengo, e a reação do treinador viralizou nas redes sociais.

Ao ouvir o grito, Jorge Jesus imediatamente abre um sorriso e fica procurando quem gritou o nome tão especial. A reação imediatamente começou a circular no X, e muitos torcedores do Flamengo manifestaram seu carinho pelo português. Veja a reação abaixo.

Jorge Jesus, ex-Flamengo, atualmente treina o Al-Nassr (Foto: Reprodução).

Veja reação de Jorge Jesus ao ouvir Flamengo e respostas da web

Passagem histórica

O legado de Jorge Jesus no Flamengo em 2019 ficou marcado até hoje no futebol brasileiro. Trazido para substituir Abel Braga no meio da temporada, o técnico português alcançou números expressivos e que servem de parâmetro quando outro time começa a alcançar muito sucesso no Brasil.

Marcado por um senso de humor único e uma maneira de trabalhar ainda mais singular, Jorge Jesus no Flamengo foi um fenômeno dificil de esquecer. O treinador conseguiu uma marca de mais títulos que derrotas e encantou os rubro-negros.

Em 57 jogos, o português teve 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Seus comandados marcaram 129 gols e sofreram 47. Os títulos conquistados de Jorge Jesus no Flamengo foram: Libertadores 2019, Brasileiro 2019, Supercopa do Brasil 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Carioca 2020.