PC Oliveira aponta gigante prejudicado em lance do Brasileirão: ‘Claríssimo’

O especialista de arbitragem PC Oliveira apontou que um gigante nacional foi prejudicado nessa rodada do Brasileirão. Apesar da vitória do São Paulo por 1 a 0, o comentarista viu um lance capital que o Tricolor Paulista foi lesado no duelo contra o Botafogo neste domingo (14).

No segundo tempo do duelo, Vitinho, do Botafogo, dividiu uma bola com Enzo Dias, do São Paulo. O lateral alvinegro pisou no atleta do Tricolor, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio entendeu como um lance acidental.

- O assistente está do lado da jogada. O árbitro diz que foi checado e que foi acidental. Não foi acidental. Para mim, é um movimento proposital do Vitinho. Ele salta, e esse movimento adicional com a perna aberta é proposital. É cartão vermelho. Lance claríssimo que o VAR deveria intervir – disparou PC Oliveira sobre o lance do Brasileirão.

Mesmo sem a expulsão de Vitinho, o São Paulo venceu o Botafogo no Morumbis. Com time alternativo, o Tricolor marcou no começo do jogo com o argentino Dinenno e teve um adversário sem inspiração para buscar o empate. Veja o lance polêmico abaixo.

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem no Brasileirão (Foto: Reprodução: Sportv)

Veja o lance polêmico

Em jogo de times mexidos, São Paulo se impõe no Brasileirão

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pelo Brasileirão. Dinenno fez o gol da vitória. A partida ficou marcada pelo reencontro de velhos conhecidos com a torcida: o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni reestrearam com a camisa do Tricolor.

O duelo foi equilibrado e marcado por desfalques em ambos os lados. O Tricolor não pôde contar com sete jogadores, enquanto o Botafogo entrou em campo com sete mudanças em relação ao jogo anterior.

A maior chance foi do São Paulo, no início da etapa inicial, que resultou no gol de Dinenno. O argentino voltou a marcar após mais de um ano e balançou as redes pela primeira vez defendendo o clube paulista. O Botafogo melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem no Brasileirão.

Com a vitória, o São Paulo chega a 35 pontos e iguala o número de pontos do Botafogo. A equipe comandada por Crespo está na sétima colocação e perde em número de vitórias para o Glorioso, que segue na sexta posição.