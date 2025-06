Reação de Abel Ferreira com pergunta sobre o Vasco repercute no Mundial; veja

Uma cena envolvendo Abel Ferreira repercutiu na última quinta-feira (18), antes de Palmeiras x Al Ahly, no Mundial de Clubes. Durante entrevista coletiva, o técnico foi perguntado sobre o novo executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, e a reação do treinador chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Português, Admar foi anunciado no Vasco na última semana. Ao ser perguntado sobre o compatriota, Abel Ferreira não respondeu e questionou o repórter se o mesmo gostaria de realizar outra pergunta. O jornalista manteve o questionamento, e o técnico do Palmeiras pediu para outro profissional seguir a coletiva.

Admar Lopes atuou como olheiro na Europa em clubes como o Porto, de Portugal, o Monaco e o Lille, da França. No Bordeaux, seu último trabalho, ele atuava acumulava as funções de diretor técnico e diretor esportivo. A diretoria do Vasco buscava um substituto para Marcelo Sant'ana, demitido no início de maio.

Calendário do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras encara o Al Ahly-EGT a partir das 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com um ponto conquistado, o Verdão ocupa a terceira colocação devido aos critérios de desempate e precisa de uma vitória simples para entrar na zona de classificação para as oitavas de final da competição. Na últmima rodada da fase de grupos, a equipe de Abel Ferreira o Inter Miami, de Lionel Messi.

Veja as reações nas redes sociais: