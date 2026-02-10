Bap detalha processo de renovação com Filipe Luís e cita Klopp como possibilidade no Flamengo

A negociação pela renovação de contrato de Filipe Luís com o Flamengo levou semanas, em uma novela que agitou os torcedores nas redes sociais. Cerca de um mês depois, Bap, presidente do clube carioca, detalhou como foi o processo das conversas entre as partes, que chegaram a um acordo por até o fim de 2027.

- A renovação passou por uma série de aspectos, mas o principal é que queríamos seguir juntos. Eu queria continuar com o Filipe, e o Filipe queria ficar no Flamengo. Tivemos que ajustar alguns detalhes, alguns aspectos. Não quero casar com alguém que vai pedir divórcio em seis meses. Meu objetivo, minha visão de longo prazo sempre será o Flamengo. Penso no Flamengo hoje, amanhã e daqui a 10 anos. O Filipe não pensa no Flamengo dentro de 10 anos - iniciou Luiz Eduardo Baptista, em entrevista ao jornal "AS".

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press)

- Pode ser que sua carreira siga no Flamengo, mas pode ser que não. Portanto, sua visão de futuro não coincide necessariamente com a do Flamengo. Isso é natural, assim é a vida. E tivemos que ajustar esses aspectos primeiro. E em segundo lugar, os aspectos financeiros, que são naturais quando se trata do contrato de um técnico do calibre do Filipe e da sua importância para o Flamengo - completou.

Sonho de Filipe Luís de ir para a Europa e nome de outros grandes treinadores para o futuro do Flamengo

Com passagem pelo futebol europeu, Filipe Luís nunca escondeu o sonho de voltar para o Velho Continente, mas desta vez como treinador. Para Bap, esse é um caminho natural. Mas, por outro lado, o presidente do Flamengo também analisou a possibilidade de outros grandes treinadores, como Klopp, treinarem o time carioca.

- Acredito que, assim como o Filipe pode e tem todo o direito de pensar na Europa, por que não ter um treinador europeu no Flamengo? Se posso trazer o Lucas Paquetá, por que não poderia trazer o Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador? Hoje em dia, o que pode acontecer é o seguinte: assim como o Filipe pode dizer não a um clube europeu porque não quer sair para um clube europeu, mas sim para um país específico, um treinador europeu também poderia dizer que não quer sair da Europa para o Flamengo. Mas é óbvio que teremos condições financeiras e econômicas. O mundo está mudando muito rápido. Trabalho dia após dia para tornar a decisão de sair do Flamengo difícil para aqueles que estão aqui, e fácil para aqueles que querem vir - detalhou.

Citado por Bap, Klopp, atualmente, exerce a função de diretor globar de futebol da rede esportiva Red Bull, responsável por clubes como Bragantino e RB Leipzig.

