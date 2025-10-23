Rafinha responde sobre comparação de goleiro do Racing com Neuer: 'Pega muito'

O Racing perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na última quarta-feira (22), no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Apesar disso, o goleiro Cambeses foi um destaque da equipe argentina ao parar o ataque rubro-negro em diversas oportunidades.

Durante a transmissão da partida, pela Ge TV, no Youtube, o ex-jogador Rafinha respondeu sobre uma possível comparação entre o arqueiro do Racing com Nueur, do Bayern de Munique, proposta por Bruno Formiga. Ao responder o companheiro, o atual comentarista elogiou Cambeses, mas colocou o alemão em outro patamar.

- Formiga, pera aí um pouquinho. Não comparei não. Eu joguei com um dos melhores do mundo, que é o Nueur. Agora, falei sobre o posicionamento dele. E não estou errado não. Ele é muito bom e pega muito. Espera até o último minuto para cair. Mas o Nueur é outra pegada - disse o ex-jogador.

Como foi Flamengo x Racing?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã.