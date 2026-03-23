Rafael Sóbis aponta favorito ao título do Brasileirão: 'Bem claro'

O ex-jogador Rafael Sóbis apontou o favorito ao título do Brasileirão de 2026. O atual comentarista dos canais Sportv precisou apenas de oito rodadas para colocar o Palmeiras como o time a ser batido na atual temporada.

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Durante o programa "Fechamento", o ex-Internacional destacou que a equipe de Abel Ferreira tem o potencial de conquista o título nacional. Para ele, o Alviverde tem virtudes que são ausência em outros clubes que poderiam brigar pela ponta da tabela, como o Flamengo.

Apesar disso, Sóbis não menosprezou o poder do Rubro-Negro e a colocou na briga. Mas o Palmeiras seguiu sendo o favorito na visão do comentarista.

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— Enquanto os outros times estão ali, nas próprias bagunças, o Palmeiras está indo. O campeonato, se o pessoal não se ligar, já está bem claro para o Alviverde. O que eles fizeram com o São Paulo, os dois com os mesmo pontos, controlaram o jogo inteiro. É o pior time para se jogar contra — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Até o Flamengo se encontrar, com o novo treinador, encaixar o Paquetá, o Palmeiras está indo. É muito difícil o Palmeiras dá vaciladas. Vai ficar entre os dois a briga do título — concluiu.

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Palmeiras no Brasileirão

Com o fim da 8ª rodada, o Alviverde é líder isolado do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira venceu o São Paulo, no último sábado (21), e assim, conquistou determinado posto. Até o momento, já foram 19 pontos somados em oito jogos disputados na atual temporada.

Vale destacar, que o Flamengo, outro clube citado por Sóbis, ocupa atualmente a 4ª colocação do Brasileirão. O time de Leonardo Jardim tem 16 pontos somados em sete jogos disputados, um a menos do líder Palmeiras.

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