Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 19:53 • São Paulo (SP)

André Ramalho foi suspenso por dois jogos pelo STJD em julgamento que analisou expulsão do zagueiro na derrota por 3 a 1 do Corinthians para o São Paulo, no dia 29 de setembro. Durante a sessão, o vice-presidente da entidade, Jorge Galvão, comparou o lance do jogador à ação de um pugilista.

Na ocasião, André Ramalho deu uma cotovelada em Luciano, jogador do São Paulo, após uma tentativa de chapéu do são paulino no zagueiro com o jogo paralisado. A ação foi enquadrada no artigo 250 do CBJD, por ato hostil com o adversário.

Durante o julgamento, Jorge Vieira, vice-presidente do STJD, comparou a ação do zagueiro a atitude de um lutador de boxe. Na gravação do julgamento é possível a reação indignada de André Ramalho ao ouvir a fala do advogado.

- Várias vezes a gente vê um pugilista, naquela imagem fechada, com olho fechado e enfiando a mão, então o fato de estar com olho fechado não quer dizer que foi sem intenção - disse Jorge Vieira defendendo que a agressão foi proposital.

Suspensão

André Ramalho já cumpriu um jogo de suspensão após o cartão vermelho contra o São Paulo. O zagueiro não esteve no empate em 2 a 2 entre Corinthians e Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de outubro.

Portanto, o jogador ficará fora de apenas uma partida no restante da competição nacional. André Ramalho não será opção de Ramón Díaz para o clássico contra o Palmeiras, na segunda-feira (4), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Além do jogador, o Timão tem outro suspenso para clássico. Igor Coronado foi advertido com cartão amarelo contra o Cuiabá e não poderá atuar contra o Palmeiras.

