Quem é Tulinho, namorado de Flávia Saraiva e filho de campeão brasileiro?

A ginasta Flávia Saraiva, de anos 25, e o influenciador digital Tulinho, de 28, oficializaram relacionamento amoroso ao chegarem juntos ao festival The Town. O casal compareceu ao evento nesta sexta-feira (12) em São Paulo e cumprimentou a imprensa presente no local. O Lance! te explica quem é o namorado da atleta.

continua após a publicidade

Quem é Tulinho, namorado de Flávia Saraiva?

Túlio Humberto Pereira Costa Filho, conhecido como Tulinho, é o primogênito do ídolo botafoguense Túlio Maravilha. Diferentemente do pai, ele não conseguiu se estabelecer no futebol, apesar de ter passado por clubes como Vila Nova, Aparecida de Goiânia, Taboão da Serra e São Caetano durante sua infância.

Após não obter êxito nos gramados, Tulinho direcionou sua carreira para a criação de conteúdo digital, área em que alcançou grande sucesso. Atualmente, ele soma mais de três milhões de seguidores em suas plataformas, incluindo YouTube, Instagram e TikTok.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O influenciador produz principalmente "resenhas" - conversas descontraídas com amigos, figuras do futebol, outros criadores de conteúdo e celebridades, como o funkeiro MC Daniel. Em seu site oficial, ele se apresenta como "uma das vozes mais relevantes da nova geração".

O relacionamento vinha sendo especulado desde o início de agosto, quando os dois publicaram fotos juntos em uma praia e trocaram mensagens carinhosas em suas redes sociais, gerando rumores sobre um possível romance.

continua após a publicidade

➡️ Flavia Saraiva assume namoro com filho de ídolo de clube gigante da Série A

O casal não divulgou detalhes sobre como o relacionamento começou ou há quanto tempo estão juntos antes desta aparição pública no festival paulistano. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, Flavinha soma cinco milhões de seguidores no Instagram.