Veja gols em Palmeiras x Jacuipense: Verdão tem dois anulados, mas arma goleada

O Palmeiras recebe o Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Com menos de 10 minutos, o Verdão abriu o placar com Sosa, de pênalti. Foi o próprio paraguaio que sofreu a infração.

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No final do primeiro tempo, Felipe Anderson ampliou. Aos 10 da primeira etapa, Sosa, mais uma vez de pênalti, ampliou. Nos primeiros 45, além do tento, teve dois anulados.

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Veja o gol:

Jogadores do Palmeiras celebram gol do time (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A título de comparação, até mesmo o jogador com menor valor de mercado do elenco alviverde supera a totalidade do time baiano. O goleiro Marcelo Lomba é avaliado em 100 mil euros (R$582,7 mil). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na análise financeira do mercado da bola.

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Preocupação

Aos 16 minutos da primeira etapa, Vitor Roque, que voltava a ser titular depois de se recuperar de lesão, sofreu uma falta e precisou ser substituído. O atleta voltava de transição e havia ganhado minutos na última partida do Verdão, pelo Brasileirão, contra o Athletico-PR.

Nesta quinta-feira (24), o jogador deve passar por exames médicos e razão da substituição deve ser esclarecida.

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O confronto apresenta uma discrepância técnica dentro de campo, mas é fora dele que a diferença se torna ainda mais visível. O jogador mais valorizado do Palmeiras, Vitor Roque, vale sozinho 500 vezes mais que todo o elenco da equipe baiana.

Contratação mais cara da história do Palmeiras, o atacante Vitor Roque reforça o cenário de valorização vivido pelo clube. O jogador, que retornou ao Brasil após passagem pelo Barcelona, é hoje um dos principais nomes do futebol nacional. O centroavante é avaliado em 38 milhões de euros, cerca de R$221 milhões, enquanto o elenco completo da Jacuipense soma aproximadamente 75 mil euros (R$437 mil)

A título de comparação, até mesmo o jogador com menor valor de mercado do elenco alviverde supera a totalidade do time baiano. O goleiro Marcelo Lomba é avaliado em 100 mil euros (R$582,7 mil). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na análise financeira do mercado da bola.