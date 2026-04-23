Torcedores lamentam nova lesão de Vitor Roque: 'Não é possível'

O Palmeiras recebe o Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Perto dos 15 minutos do jogo, Vitor Roque sofreu uma dura entrada e precisou ser substituído. Luighi, da base do Verdão, entrou em seu lugar.

continua após a publicidade

➡️ Veja o abismo financeiro entre Palmeiras e Jacuipense, adversários na Copa do Brasil

Veja o que os palmeirenses disseram sobre:

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🎰 Aposte na vitória do Palmeiras na estreia da Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mais sobre a lesão:

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, sofreu nova lesão e foi substituído nos minutos iniciais da partida contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após um choque na ponta direita do ataque, o camisa 9 sentiu um problema físico e deixou o campo de maca.

continua após a publicidade

O duelo desta quinta-feira marcava o retorno do atacante ao time titular do Palmeiras após período afastado para tratamento de um problema no tornozelo direito. Contra o Athletico, no último fim de semana, ele atuou por cerca de 10 minutos na vitória por 1 a 0.

Para o lugar de Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Luighi, ainda aos 16 minutos do primeiro tempo. No momento em que deixou o gramado, o Palmeiras vencia por 1 a 0, após gol de pênalti de Ramón Sosa.

continua após a publicidade

A expextativa é de que o jogador seja submetido a exames de imagem nas próximas horas, sob supervisão de profissionais do departamento médico do clube, para avaliar o grau de uma possível lesão. Vitor Roque disputou 18 jogos, incluindo este contra o Jacuipense, sendo 11 deles como titular, com seis gols marcados e uma assistência.