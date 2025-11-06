Justiça reduz pena de Robinho por estudos e leituras em Tremembé

O ex-jogador Robinho obteve redução de 69 dias em sua pena após realizar atividades educacionais na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé (SP). A decisão foi publicada pela Justiça de São Paulo no final de outubro de 2025, reduzindo a pena do detento que cumpre sentença desde março de 2024. Robinho cumpre pena de 9 anos por estupro coletivo ocorrido em 2013 na Itália.

Do total de dias abatidos da pena de Robinho, 49 foram concedidos pelos estudos formais e cursos profissionalizantes, enquanto 20 dias resultaram da leitura de cinco obras literárias. O Conselho Penitenciário avaliou o pedido da defesa e concedeu a remição com base nas 464 horas dedicadas ao Ensino Médio e aos 11 cursos concluídos pelo ex-atleta.

Essa redução é fundamentada na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que permite abater quatro dias de pena para cada livro comprovadamente lido pelo detento. O Ministério Público de São Paulo emitiu parecer favorável às solicitações apresentadas pelos advogados.

Até quando Robinho ficará preso?

A previsão é que Robinho permaneça em regime fechado até 2027, quando poderá progredir para o regime semiaberto. Segundo o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, em casos de crimes hediondos cometidos por réus primários, é necessário cumprir no mínimo 40% da pena em regime fechado.

Recentemente, a Justiça negou um pedido da defesa para transferir o ex-jogador para outro presídio no estado de São Paulo. Os advogados alegaram conduta exemplar e ausência de faltas disciplinares. O g1 entrou em contato com a defesa de Robinho e aguarda manifestação sobre a redução da pena.

