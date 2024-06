PVC explica estratégia de Textor com polêmicas de arbitragem e cita Eurico Miranda

Textor fez acusações contra a arbitragem em Botafogo x Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor tomou as manchetes mais uma vez durante a semana com acusações contra a arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2023. Em live no "UOL", o jornalista Paulo Vinícius Coelho afirmou que o empresário está tentando criar uma rivalidade com o Palmeiras.

- O que o Textor está fazendo é criar um factoide logo depois do depoimento da Leila. Por que ele pôs isso logo depois do depoimento da Leila? Ele está criando um factoide para ser o grande rival do Palmeiras, como Eurico Miranda criou factoide e conseguiu transformar o Vasco no grande rival do Flamengo nos anos 80 - disse PVC.

- O Vasco sempre foi rival do Flamengo, mas havia rubro-negros que achavam o Botafogo mais rival, ou Fluminense mais rival, e o Vasco passou a ser o grande rival do Flamengo quase inquestionavelmente depois do Eurico. E o Textor está fazendo isso com o Palmeiras - completou o jornalista.

Na CPI das Apostas, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disparou contra Textor e afirmou que o empresário "faz mal ao futebol brasileiro". No mesmo dia, o dono da SAF do Botafogo publicou um vídeo com análises e críticas à atuação do VAR no jogo entre as equipes, que terminou em 4 a 3 para o Alviverde, na reta final de 2023.