Palmeiras vira a chave e treina com reforço de olho em jogo da Libertadores

Após vencer o Vasco na noite de domingo (4) por 1 a 0, no Mané Garrincha, e retornar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já virou a chave e está focado na Libertadores. Na quarta-feira (7), o time de Abel Ferreira vai encarar o Cerro Porteño, no Paraguai, e quer se manter com 100% de aproveitamento no torneio continental. Para isso, contou com o reforço de Marcos Rocha no treinamento desta segunda-feira.

Os titulares fizeram recovery no centro de excelência, enquanto o restante do elenco realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Em transição física, o lateral-direito Marcos Rocha trabalhou em tempo integral. Já o atacante Bruno Rodrigues cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance no gramado, enquanto o zagueiro Micael fez tratamento com a fisioterapia na parte interna.

Após o treino, o atacante Vitor Roque comentou sobre o primeiro gol marcado pelo Verdão.

- O sentimento é de alívio e de muita felicidade. Desde a minha estreia, tenho buscado esse gol e, graças a Deus, pude marcar ontem. Graças a meus companheiros também, ao Palmeiras, a todo o staff, que me ajudou bastante, ao professor Abel. Estou muito feliz e realizado com esse gol - disse o camisa 9 do Verdão.

- Fui recepcionado da melhor maneira possível. Todos os meus companheiros têm me ajudado dia após dia. A comissão técnica também, todos me apoiam a cada treinamento e sempre falavam ‘vai sair, fica tranquilo, nós vamos te ajudar para sair esse gol’. Graças a Deus, pude marcar ontem e estou muito feliz por tê-los ao meu lado - completou Vitor Roque.

Em relação ao duelo contra o Cerro Porteño, Vitor Roque acredita que será um jogo duro, principalmente por ser fora de casa.

- Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que Libertadores é outra competição, uma competição mais pegada, mas estamos trabalhando firmes e focados. Não há tempo para comemorar. Estamos trabalhando com muita humildade, sabendo que vai ser um adversário difícil fora de casa. Vamos lá com toda a força, tentar ganhar mais três pontos e seguir como líderes do grupo - concluiu.

Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras venceu os últimos cinco duelos com o Cerro Porteño-PAR, todos na era Abel Ferreira pela Libertadores. Foram 14 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos válidos pelas oitavas de final de 2022 e pelas fases de grupos de 2023 e 2025. No Paraguai, o Verdão venceu as três mais recentes e jamais foi derrotado pelo rival: são quatro vitórias e três empates no total, todos pela Libertadores.

O clube paraguaio é o time que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na história da competição sul-americana: 15 jogos (à frente do Boca Juniors-ARG, com 12), nove vitórias (seguido pelo Peñarol-URU, com sete) e 31 bolas na rede (seguido pelo Universitario-PER, com 20).