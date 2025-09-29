Ceará está escalado para visitar o São Paulo no Brasileirão
Vovô encara o Tricolor nesta segunda-feira
O Ceará está escalado para o duelo deste segunda-feira (29) com o São Paulo, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que enfrentará os paulistas.
O treinador tem o desfalque do atacante Aylon, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em seu último jogo, na Arena Castelão, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Bahia.
Buscando um triunfo para se distanciar ainda mais do Z4, o Ceará está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.
Do outro lado, o São Paulo vem de eliminação diante da LDU-EQU nas quartas da Copa Libertadores. Na última rodada da Série A, o time de Hernán Crespo visitou o Santos e perdeu por 1 a 0. A equipe tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X CEARÁ
25ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo;
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Marcia Bezerra Lopes Caetano;
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes Sa.
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.
Tudo sobre
