Publicação de Gabigol após goleada intriga torcedores do Flamengo: ‘Ele não fez isso’

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 21:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Flamengo, Gabigol chamou atenção com uma publicação nas redes sociais após a goleada sobre o Vasco. O atacante postou uma passagem bíblica de Coríntios e gerou repercussão entre torcedores por conta da polêmica envolvendo a camisa do Corinthians nas últimas semanas. A maioria dos comentários, contudo, foi em tom de brincadeira.

Gabigol marcou o último gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco no Maracanã, neste domingo (2). O jogador não balançava as redes desde a polêmica da foto com a camisa do Corinthians. Após o episódio, o centroavante foi multado pela diretoria e perdeu a camisa 10 do clube.

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.

