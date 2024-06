Após goleada do Flamengo no Vasco, Chico Moedas provoca Casimiro, que responde; veja

Chico Moedas provocou o amigo Casimiro Miguel após goleada do Flamengo sobre o Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedor do Flamengo, o influenciador Chico Moedas brincou com Casimiro Miguel após a goleada do Rubro-Negro sobre o Vasco. Nas redes sociais, provocou o apresentador, que respondeu o amigo com xingamento. A brincadeira viralizou na web neste domingo (2).

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Tô tentando falar com o Casimiro, mas ele não responde, alguém sa6e o que aconteceu? - brincou Chico.

- Tu é um filho da p*** da pior espécie - respondeu Cazé.

O comentário de Chico Moedas já ultrapassou os cinco mil retuítes na rede social "X", com mais de 50 mil curtidas. Os dois são amigos de longa data e chegaram a trabalhar juntos na "CazéTV".

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.