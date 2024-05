Publicação de esposa de Thiago Alcântara agita torcedores nas redes; veja

Thiago Alcântara está em fim de contrato com o Liverpool (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma publicação de Júlia Vigas, esposa do meia Thiago Alcântara, movimentou as redes sociais no último domingo (26). Em uma praia, a mulher postou uma foto do marido junto ao filho e a outro parente, o jovem Bruno Alcântara. O garoto vestia a camisa do Flamengo.

A imagem causou empolgação em torcedores do Flamengo nas redes sociais, principalmente após os rumores de uma possível procura do Vasco pelo jogador. Aos 33 anos, Thiago Alcântara está em fim de contrato com o Liverpool e não renovou com o time inglês.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: