Psicólogo analisa pressão mental em Andreas Pereira para Palmeiras x Flamengo

A psicologia no esporte é um assunto cada dia mais tratado e debatido no meio. Diante da preocupação da saúde mental, o Lance! falou com o Dr. Yan Cintra sobre as dificuldades de preparar um jogador para final da Libertadores. Em 2025, a decisão será protagonizada por Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29), em Lima, no Peru.

O confronto tem um personagem de destaque. Trata-se do meia Andreas Pereira. O jogador foi algoz da derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Libertadores de 2021. Quatro anos depois, ele volta a disputar uma decisão do torneio mais importante do continente, mas desta vez, pelo lado alviverde.

Diante desse cenário, o Dr. Yan Cintra apontou possíveis interferências no quadro mental do meia para a final. Para ele, o erro de Andreas, no passado, precisa ser trabalhado com seriedade para a decisão deste sábado.

— Erros decisivos fazem parte do esporte, mas podem marcar profundamente a trajetória emocional de um atleta. No caso do Andreas, estamos falando de um episódio amplamente repercutido, que gerou críticas intensas e ficou registrado na memória coletiva do futebol brasileiro — iniciou o médico, antes de completar.

— Jogar novamente uma final com os mesmos times envolvidos pode despertar lembranças, autocobrança e até medo de repetir o erro. Isso é humano. Mas também pode trazer um senso de maturidade, evolução e oportunidade de ressignificação — destacou.

O Dr. Yan Cintra acredita que o Palmeiras irá realizar um trabalho específico para saúde mental de Andreas Pereira. Ele destacou a importância do cumprimento de três passos: contato saudável com o episódio passado, construção de uma narrativa de evolução e preparação para o momento presente e para o contexto de pressão.

— É provável que sim, porque atletas desse nível costumam ter acompanhamento contínuo. Mas "especial" não significa tratamento diferenciado, e sim atenção ao contexto emocional e à história individual dele — disse.

A importância da saúde mental no esporte

A estabilização do tratamento da saúde mental de atletas profissionais tem se destacado nos últimos anos. Ao tratar da importância do acompanhamento médico, o Dr. Yan Cintra destacou a frequência como palavra-chave.

— Atleta não é máquina, é um ser humano que prepara seu físico, sua técnica, tática e seu psicológico para performar, porém quando a saúde mental é negligenciada, o rendimento cai: concentração, tomada de decisão, confiança, comunicação e gerenciamento emocional ficam prejudicados. Prevenção é mais eficaz que intervenção emergencial. Os clubes que trabalham saúde mental o ano inteiro reduzem episódios de burnout, conflitos internos e quedas bruscas de rendimento — disse o médico.

Final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.