Torcedor do Flamengo viaja a Lima após acidente na semifinal da Libertadores: 'Na luta'

Faltam dois dias para a final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo decidem o principal torneio do continente neste sábado (29), em Lima, no Peru. Para a ocasião, o Lance! ouviu a história de Matheus Frederico de Souza Neto Tereza, o Fred, que estava presente no acidente de um ônibus com torcedores do clube carioca rumo a Argentina no último dia 27 de outubro.

O destino era o estádio El Cilindro, onde a equipe do técnico Filipe Luís se classificou, em cima do Racing, para a final da Libertadores. Um mês depois, o torcedor busca superar o trauma da viagem indo para Lima, acompanhar o Flamengo na decisão contra o Palmeiras.

O acidente, que deixou 46 feridos, aconteceu na serra de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ao Lance!, Fred contou detalhes do ocorrido e consequências que precisou enfrentar.

— Não lembro de muitos detalhes. Bati com a costela no bagageiro do outro lado do ônibus, quando ele tombou. Desmaie imediatamente. Não lembro de nada. Dele derrapando, batendo no canteiro, só lembro de estar na ambulância. Tive quatro costelas quebradas, duas fissuradas e um derrame. Vi o jogo do hospital. Tinha acabado de sair do CTI — disse o torcedor.

O pouco tempo do acidente, faz Fred ainda sentir medo no trajeto para Lima. Apesar disso, ele escolheu se aventurar mais uma vez para acompanhar o time do coração de perto. O sonho foi apoiado por alguns membros da família e por sócios de trabalho.

— Pessoas da minha família me criticaram. Falaram que era coisa de doido. Ainda mais porque não me recuperei 100% desse trauma. Mas a maioria me entende. No trabalho, meus sócios vão segurar essa por mim — contou o empresário, antes de completar.

— Algumas curvas me remetem ao acidente. Mas busco manter a calma. Converso com outros torcedores, que estão presentes nesta caravana, e também estavam na do acidente. Cada um busca acalmar o outro. Até agora, tudo está dando certo — concluiu.

Fred, torcedor do Flamengo, está em direção a Lima, para a final da Libertadores (Foto: Arquivo Pessoal)

Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores

Quando o assunto se tratou de campo e bola, o torcedor se mostrou confiante para uma vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Em meio as expectativas, Fred realizou um pedido aos jogadores e comissão técnica do Rubro-Negro.

— Espero muito que o Flamengo saia campeão. Tenho total confiança no Filipe Luís e na carreira que ele tem pela frente no clube. Acredito que esse título é o próximo passo da carreira dele. Que os jogadores honrem a camisa e se esforcem ao máximo, pois estamos aqui na luta para chegar em Lima — pediu.

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.