'Maldição' de Stranger Things aponta campeão da Libertadores

A Netflix lançou, na última quarta-feira (26), a quinta temporada da série Stranger Things. Uma teoria, proposta pelo influenciador Thiago Tavares indicou que o lançamento pode supor o possível resultado da final da Libertadores. A decisão do torneio continental acontece neste sábado (29), entre Palmeiras e Flamengo.

Conforme analisado por Thiago, toda fez que a produtora lançou uma nova temporada da badala série, o Flamengo levantou a taça mais cobiçada da América do Sul. A coincidência começou a partir da terceira temporada, que foi lançada em 2019.

Naquele ano, o clube carioca venceu a Libertadores em cima do River Plate, da Argentina. O fato voltou a se repetir em 2022, quanto Stranger Things ganhou a quarta temporada. Desta vez, o Rubro-Negro conquistou o torneio em cima do Athletico-PR.

Agora, o cenário pode se repetir. Novamente, a Netflix lança uma nova temporada da série no mesmo ano em que o Flamengo disputa o principal torneio do continente.

Final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.