Príncipe Harry surpreende a web ao mostrar habilidades no surfe; confira

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 18:36 • Rio de Janeiro

Príncipe Harry visitou a pisicina de ondas artificiais do onze vezes campeão mundial de surfe, o estadunidense Kelly Slater, nesta quinta-feira (17). Durante a visita, o duque de Sussex surpreendeu a internet ao aparecer em um vídeo onde foi registrado surfando uma onda.

O surfista Raimana Van Bastolaer, do Taiti, foi o responsável por registrar o momento e compartilha-lo nas redes sociais. Durante quase um minuto em pé na prancha, Príncipe Harry mostrou ter talento na prática do esporte olímpico. Enquanto gravava, o atleta taitiano celebrava o desempenho da realeza britânica. Veja a publicação abaixo:

- No Taiti, ainda o chamamos de príncipe Harry. Mas no Surf Ranch, é meu irmão. Foi uma honra ter você surfando comigo e com Kelly Slater - lengendou o surfista.

O Surf Ranch, local onde as imagens foram gravadas, é conhecido mundialmente por surfistas. O surfista Kelly Slate é o dono da propriedade, que tem a famosa piscina de ondas artificiais. A tecnologia Wavefoil é a responsável por conseguir formar as ondulações na água parada.

Repercusão

A performance do duque de Sussex repercutiu nas redes sociais. Além de internautas, o surfista autraliano Mick Fanning, tricampeão do mundo, também reagiu a publicação. Todos se mostraram surpresos ao descobrirem as habilidades da realeza.

- Incrível - reagiu Mick Fanning.