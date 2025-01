Presidente de gigante da Série A se junta a Boninho para lançar reality show

Ex-diretor da Globo, Boninho fez parceria com o presidente de um gigante da série A para lançar uma nova produtora. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o ex-comandante do BBB e Julio Casares, mandatário do São Paulo, tem intenção de lançar um reality show no SBT.

Boninho e Julio Casares, que ainda não definiram o nome da produtora, devem se reunir com a direção do SBT em breve. A ideia é pela realização de um reality show de confinamento. Além deste, a produtora também estaria interessada em outro projeto, como a realização do "The Voice", que não teve os direitos renovados pela Globo.

Casares assumiu a presidência do São Paulo em 2021 após vencer as eleições. No ano passado, foi reeleito até 2026 em pleito sem oposição. Parceiro do dirigente na nova produtora, Boninho foi diretor do "Big Brother Brasil" e de outros projetos na Globo nas últimas décadas, até deixar a emissora, em 2024.

Julio Casares na televisão

A carreira de Casares na TV não irá começar com esta nova empreitada. Pelo contrário, ele tem um currículo de 13 anos no SBT como Superintendente de Rede e Projetos e outros 17 anos no time da TV Record como Diretor Comercial de Rede. Advogado, Casares também foi presidente por duas vezes da Associação Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN).