O Ministério do Esporte da Espanha, por meio do ministro Miquel Iceta, repudiou o beijo dado por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola, na camisa 10 da seleção feminina, Jenni Hermoso. O episódio aconteceu durante a premiação da Copa do Mundo Feminina, que as espanholas saíram como as campeãs do torneio, no domingo (20), após vencer a Inglaterra por 1 a 0, em Sydney, na Austrália.