Jenni Hermoso demonstrou desconforto com o ocorrido durante uma live nas redes sociais com suas colegas de seleção: "Não gostei, né? Mas o que eu ia fazer?", questionou. Depois, a meio-campista concedeu uma entrevista ao 'AS', da Espanha, e botou panos quentes afirmando que o beijo foi um ''gesto totalmente espontâneo, pela alegria imensa que é a conquista de uma Copa do Mundo''.