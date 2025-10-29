Neymar é um dos proprietários do YACHTHOUSE, prédio altamente luxuoso de Balneário Camboriú. Com 81 andares, 264 metros de altura e 264 apartamentos, o edifício é um dos endereços mais cobiçados do Brasil e o maior residencial da América Latina.

continua após a publicidade

O apartamento 6902, localizado no 69° andar da torre 02 possui 260M² e ainda conta com uma assinatura de móveis e decoração italiana. Avaliado em R$ 20 milhões, o apartamento conta com uma estética única e inovadora, que promete muito luxo, privacidade e lazer. O imóvel também detém uma suíte de 50M².

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Geninho Thomé, presidente da GT Home, construtora renomada de Santa Catarina, ressaltou que o condomínio e o apartamento oferecem ao comprador não só um lar digno, mas também garantem um estilo de vida. Thomé também destacou que os móveis usados no imóvel, assinados pela "Fendi Casa", trazem um conforto em um design para aqueles que apreciam o melhor da arquitetura.

continua após a publicidade

Apartamento em prédio que tem Neymar como proprietário. (Foto: Divulgação/GT Home)

- Na GT Home, sempre buscamos ir além da construção de imóveis; queremos transformar terrenos em marcos de qualidade e inovação e, dessa forma, oferecemos aos nossos clientes uma decoração inigualável, com o máximo de conforto, elegância e valorização superior. No caso desse apartamento, a escolha da Fendi Casa foi estratégica. Ao trazer a Fendi para este projeto, queríamos oferecer aos nossos clientes um lar único, pensado para quem aprecia o melhor da vida e do design - disse o presidente da construtora.

Nos andares de lazer, o prédio que tem Neymar como um dos donos possui mais de 10 mil M² com piscinas, salas de jogos, cinema e restaurantes exclusivos. No topo do edifício há um heliponto 100% exclusivo para os moradores e proprietários de condomínio.