Post de Vini Júnior aumenta rumores sobre a relação com Virginia Fonseca; veja

Os rumores sobre o romance entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca tem movimentado as redes sociais nas últimas semanas. Através das redes sociais, a influenciadora já havia deixado escapar alguns detalhes de sua presença na casa do jogador. Nesta quinta-feira (18), o astro do Real Madrid publicou um álbum de fotos que reforçaram a aproximação entre os brasileiros.

Alguns fãs apontaram coincidências nas publicações de Vini Júnior e Virginia. Nesta manhã, a influenciadora postou uma foto tomando um banho de sol, com uma parede acinzentada e listras características ao fundo. Para um dos internautas, o local é muito semelhante ao fundo de uma das fotos do jogador.

Entre os comentários da publicação, um dos seguidores apontou a presença de Hebert Gomes, assessor e padrinho de um dos filhos da influenciadora, no fundo de uma das fotos de Vini Júnior. Outro internauta brincou dizendo que quem fez as fotos da publicação foi Virginia Fonseca.

Confira a publicação de Vinícius Júnior

Vini Júnior e Virginia estão juntos?

O possível affair entre a influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira ganhou força nas redes sociais no início do mês. Virginia, que recentemente se separou do cantor Zé Felipe, desembarcou em Madrid e tem colecionado momentos ao lado do atacante nas últimas semanas.

Os brasileiros tem alimentado uma rotina juntos na Europa. Além de passar um dia em um hiate, o jogador levou a influenciadora para um jantar. O camisa 7 teria inclusive mandado flores para Virginia, fato que foi registrado por ela nas redes sociais, porém, nas postagens não foi revelado o autor do gesto.

