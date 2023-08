Os efeitos das grandes elevações no corpo humano variam proporcionalmente de acordo com o nível. Ou seja, quanto mais alto, mais prejudicial para o organismo. Isso acontece por conta do ar cada vez mais rarefeito conforme subimos (pouca presença de oxigênio), o que afeta a respiração, o coração e os músculos, entre outros. No entanto, o ser humano pode sentir a diferença só a partir dos 1.500 metros.