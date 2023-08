O Palmeiras atestou a condição de favorito ainda no primeiro tempo, com uma simplicidade que chamou atenção. O primeiro gol alviverde saiu aos 22 minutos, em cobrança de pênalti de Raphael Veiga, e o terceiro, de Mayke, aos 33 - apenas dois minutos depois do tento de Marcos Rocha. E ai foi só administrar o resultado até Rony fechar a conta e garantir a goleada aos 36' da etapa final.