Any Awuada voltou a tocar no suposto envolvimento com o atacante Neymar. Ela afirma que se relacionou com o camisa 10 do Santos em uma festa durante o último mês de março. Em um novo pronunciamento, a jovem declarou estar arrependida de ter se manifestado publicamente sobre o caso.

Recentemente, Any usou a própria rede social para falar do assunto. A moça apareceu segurando alguns documentos, que de acordo com ela seriam processos de Neymar sobre a alegação dela. No vídeo, a jovem afirmou ter mais cautela para tratar da alegação publicamente.

- Postei e o processo judicial chegou. Ai, meu Deus, coitada da minha advogada… acho bom eu ficar quieta. Rapaz, era melhor eu ter ficado na minha! - declarou.

Any Awuada alega ter se relacionado com Neymar, do Santos (Foto: Reprodução)

Relembre a polêmica envolvendo Neymar

No último dia 13 de março, um helicoptero do camisa 10 do Santos foi flagrado em uma festa dentro de chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo. Na ocasião, Any Awuada alega ter se relacionado com o atacante. O jogador nega o caso.

A polêmica teria gerado uma crise momentanea na relação de Neymar com a atual namorada Bruna Biancardi. Na época, o portal "LeoDias" anunciou que supostos vídeos do jogador na festa teriam chegado ao domínio da influenciadora, o que teria se incomodado.

Em meio aos problemas públicos e oficiais gerados pela notícia, o atleta do Santos move processos contra a pessoa de Any Awuanda. Mesmo após a ação judicial, a modelo segue com o discurso de que teria se relacionado com o camisa 10, mas agora, adota uma postura mais cautelosa.