Neymar faz post e parabeniza classificação do seu time na Kings League

Presidente da Furia FC, time de fut 7 que disputa a Kings League Brasil, o atacante Neymar se pronunciou nas redes sociais após a classificação de equipe para a Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá em Paris, na França, em junho.

A vaga para a disputa internacional veio após a equipe vencer o duelo contra o Fluxo FC na última rodada na fase de liga da Kings League Brasil e assegurar o primeiro lugar geral. De acordo com as regras do Mundial, os quatro melhores têm passagem garantida para a França, e o primeiro colocado passa direto para as semis.

Agora, outros seis times lutam para completar as últimas três vagas. São eles G3X, Nyvelados FC, Desimpedidos Goti, Capim FC, Fluxo FC e Dendele FC.

No post em sua página oficial do Instagram, Neymar parabenizou a equipe pela vaga e declarou que “o show tem que continuar”.

- Depois de tanta luta, treinos e dedicação… vocês conseguiram!!!! Muito feliz por vocês e muito orgulho também…. É só o começo da linda história de vida que cada um de vocês tem. Bora que o show tem que continuar - diz a legenda.

Na imagem, os jogadores fazem a comemoração típica de Neymar, com as mãos no rosto e a língua para fora. Entre os presentes na foto está Cris Guedes, amigo de infância do jogador, fundador da Furia e presidente do time ao lado do atacante.

Ausência da Kings League

O jogador não tem marcado presença nos jogos da Kings League como fez no início da competição. Neymar está tratando de uma nova lesão muscular e não atua desde o dia 16 de abril.

Cris Guedes, em entrevista após a partida que classificou a equipe, afirmou que projeta ter Neymar na bancada de presidente ao seu lado na reta final. Além disso, revelou que o jogador do Santos entrou em contato com o elenco para apoiar os atletas na reta final da fase de liga.

-Teve, sim, a palavra do Ney, mas a gente vai marcar um encontro amanhã e vamos ver como vai estar a agenda dele, porque ele tá tratando agora. Tá tratando 12, 15 horas por dia para voltar o mais rápido possível e até estar junto com a gente. Se Deus quiser ele vai estar junto com a gente, vai voltar a jogar e estar junto com a gente lá no Allianz - afirmou.