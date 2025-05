Time de Neymar é o primeiro a garantir vaga no Mundial de Clubes da Kings League

O Brasil já tem um dos seus quatro representantes entre os times da Copa do Mundo de Clubes da Kings League, que acontecerá em Paris, na França. A Furia FC, que tem Neymar como presidente, garantiu o primeiro lugar geral na fase de liga do campeonato nesta segunda-feira (5) e já está na semifinal.

A classificação veio após uma vitória diante do Fluxo FC por 5 a 2. Lima marcou duas vezes, Leleti, um dos craques do elenco, marcou outras duas e o presidente Cris Guedes fez o gol de pênalti do presidente. Amigo de infância é um dos fundadores da Furia, que atua desde 2017 na área dos games e e-Sports, Cris ressaltou a importância da classificação antecipada e o “passaporte carimbado” para Paris.

- Sabíamos que o primeiro [colocado] iria direto para a semifinal, então esse era o nosso primeiro objetivo. O 50% do nosso objetivo final foi concluído e estamos muito felizes. Vamos trabalhar mais para chegar mais forte ainda na França - afirmou.

Apesar do foco estar na disputa da reta final da liga no Brasil, o presidente da Furia não deixa de projetar a Kings League a nível mundial. Cris esteve com a equipe do Brasil na Copa do Mundo da Nações, que aconteceu em janeiro e foi conquistada pelo time brasileiro.

Cris Guedes ressaltou que a liga do Brasil, atualmente, é uma das mais fortes do mundo e que serve de espelho para as demais, apesar dessa ser a primeira temporada que a Kings League realiza uma competição doméstica no país.

- De um ano e meio para cá, acho que mudou muita coisa no mundo inteiro que joga a Kings League. E o Brasil foi um espelho porque a gente foi lá e foi campeão da Nations League, e eles usam a gente como um espelho de performance. O Mundial vai ser na França, eles têm uma liga forte, então eles não vão querer perder pra brasileiro, né? Então, acho que a gente vai, diferente do Mundial que passou, os caras coçar um pouquinho mais o bolso e pensar “dar trabalho pros caras” - disse o presidente da Fúria.

Mundial de Clubes da Kings League

Para o Mundial, o presidente não pensa em novas mudanças em seu elenco e crê numa união ainda maior dos atletas para disputar a competição internacional.

- Eu acho que a Fúria já está bem estruturada, o trabalho vem sendo feito, a gente vem conquistando os resultados. Eu acho que não tem muita coisa para fazer, é se abraçar, abraçar a torcida mais uma vez e ir pra Paris - completou.