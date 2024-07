Pivô da separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin chora e pede desculpas à cantora

Kevelin Gomes deu a versão dela do caso (Foto: Reprodução/Instagram)







15/07/2024

Kevelin Gomes, a pivô da separação da cantora Iza e do jogador Yuri Lima, deu a versão dela do caso ao "Domingo Espetacular", da Record. Ela disse que não houve traição, mas que não questionou o fato de a artista estar grávida. Segundo Kevelin, foi Yuri quem insistiu em manter contato com ela.

- Eu sabia da gravidez. Mas não questionei. Como estava agindo profissionalmente com ele, a vida dele era uma parte que não me interessava. A consciência deveria ser dele, não minha. Até porque eu sei que ele não conversava só comigo. Sei de outras mulheres do meu ciclo. Mas não vou fazer a exposição - disse Kevelin, produtora de conteúdo adulto nas redes sociais.

Ela afirmou que teve relações com Yuri Lima antes dele se relacionar com Iza. Só que eles não pararam de conversar. O programa exibiu mensagens trocadas entre eles, mas Kevelin ressaltou que não houve traição.

- Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito por parte dele. Mas traição em si, não, porque a gente não chegou a se encontrar - disse.

Na entrevista, Kevelin se emocionou ao pedir perdão à cantora.

- Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em um bom patamar. Eu até peço desculpas a ela, até dá vontade de me emocionar. Me emociono pela história. Minha mãe me criou sozinha, eu e minha irmã, por conta de uma sacanagem como essa - afirmou.