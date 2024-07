Yuri Lima perde contrato após polêmica de traição com a cantora Iza; saiba mais

Yuri Lima passou por Santos e Fluminense, e hoje defende o Mirassol (Foto: Divulgação/Mirassol)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Após trair a cantora Iza, o meia Yuri Lima, do Mirassol, não só perdeu a namorada, como também teve um contrato publicitário suspenso. De acordo com o jornal "Extra", o jogador participaria, junto com a artista, de uma grande campanha de Dia dos Pais para uma marca.

Iza está grávida de Yuri Lima e espera uma filha, Nala. Os dois participariam da campanha e já estava tudo apalavrado com o jogador, mas a traição exposta pela cantora, na última semana, interrompeu as negociações, que só dependiam da assinatura final do contrato.

Na última quarta (10), a cantora usou as redes sociais para revelar que foi traída pelo meia. Em longo vídeo, a artista lamentou o ocorrido e anunciou que não está mais com o jogador. O pivô da separação entre a cantora e o volante, foi a influenciadora Kevelin Gomes.

- Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Queria parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas acho que o vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo. Ele me traiu - disse Iza.