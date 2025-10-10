Craque Neto manda recado para Neymar após jogo da Seleção: ‘É só me ouvir’

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0, nesta sexta-feira (10), em amistoso em Seul. Após o confronto, o ex-jogador Neto aproveitou para mandar um recado para Neymar. O camisa 10 do Santos ficou fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti.

Durante o programa "Donos da Bola", da Band, o ex-jogador afirmou que se Neymar focar, pode ser o melhor jogador da Copa do Mundo. Para Neto, um bom momento físico e técnico do atacante pode levar o Brasil ao título do mundial.

- Se o Neymar fosse meu amigo, já teria batido na bunda dele e falado que já fiz tanta coisa errada, mas melhorei. A idade chega e a gente melhora. Neymar, se você se condicionar, olha o jogo de hoje. Foi 5 a 0, imagina você lá com Estevão, Rodrygo e Vini Jr, só distribuindo bola. Mas não, eliminado na semi do Paulista, terceira rodada da Copa do Brasil e, atualmente, 16º colocado do Brasileirão - iniciou o ex-jogador, acrescentando:

- Se ele me ouvir, vira o melhor jogador da Copa do Mundo. São seis meses só. Se você treinar legal, se alimentar legal, não ingerir nada alcoólico, nem refrigerante, se condicionar fisicamente, meu irmão, você será o artilheiro da Copa. E assim, seremos campeões do Mundo novamente - concluiu.

Como foi o jogo da Seleção Brasileira

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.