Romário questiona decisão de Filipe Luis em Vasco x Flamengo: ‘Estranho’

O ex-atacante Romário comentou a partida entre Vasco e Flamengo neste sábado (19), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da Amazon Prime Video, o tetracampeão elogiou o meia Gerson e estranhou a decisão do técnico Filipe Luis em tirar o jogador no segundo tempo.

- Só se o Gerson está sendo poupado para o jogo importante de terça na Libertadores... - comentou Galvão.

- É exatamente isso. É meio estranho o Gerson sair. Pra mim, o melhor jogador em campo - respondeu Romário.

Flamengo e Vasco empataram em 0 a 0 em jogo que teve destaque de Léo Jardim. Com o resultado, o Rubro-Negro segue, momentaneamente, na liderança do Brasileirão, com 11 pontos. O Cruzmaltino é o 8°, com sete, mas ainda pode ser ultrapassado em caso de vitória do Internacional contra o Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique, Vegetti (VAS); Léo Ortiz (FLA);

🏟️ Público presente: 39.027 pessoas;

💰 Renda: R$ 3.306.747,00.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Varela); Erick, De la Cruz (Allan), Gerson (Pedro), Arrascaeta; Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Plata).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Caralho), Jair (Paulinho), Rayan (Zuccarello), Coutinho (Alex Teixeira) e Nuno Moreira (Garré); Vegetti.

