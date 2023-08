O Palmeiras foi a campo na noite desta quarta-feira (30), no Allianz Parque, com a classificação praticamente garantida diante do Deportivo Pereira. Com a vitória por 4 a 0 no jogo de ida, o Alviverde só precisou administrar o resultado no duelo de volta para garantir vaga à semifinal da Copa Libertadores da América. A equipe de Abel Ferreira agora enfrenta o Boca Juniors na próxima fase.