O Palmeiras apenas empatou em 0 a 0 com o Deportivo Pereira-COL, nesta quarta-feira (30), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Em noite sem inspiração da equipe de Abel Ferreira, o mérito foi ter batido o recorde de jogos consecutivos sem levar gols sob seu comando. Agora a marca é de seis confrontos. O nome do jogo foi o goleiro Weverton, que fez boas defesas e evitou um resultado negativo para o Verdão. Veja as notas do Lance!