Pentacampeão do mundo manda duro recado a jogadores da Seleção Brasileira e cita Neymar

Seleção Brasileira foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América (Photo by Robyn Beck/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira perdeu para o Uruguai nos pênaltis e deu adeus à Copa América, no último sábado (6). Embaixador da "Betfair" e campeão da edição de 1999 do torneio continental, o craque Rivaldo lamentou a eliminação e destacou que ainda acredita na recuperação da seleção em breve. O ex-jogador pediu mais personalidade aos jogadores e afirmou que Neymar "faz falta" à equipe.

- O que dá pra ver é que o Brasil está em um momento difícil em termos de jogador - com todo respeito a quem está lá, mas falta um pouco mais dos atletas. Um jogo contra o Uruguai tem muita rivalidade, é uma seleção que joga muito parecido com a Argentina, com muita catimba, muita pegada e acho que o Brasil precisava igualar isso. A gente tem muitos jogadores que não tinham a experiência de jogos grandes assim pela Seleção, então não estavam preparados - disse.

- Mas mesmo assim, confio nos jogadores brasileiros, só é preciso ter personalidade para reverter a má fase, e não tem que ficar com cara feia para as críticas, xingamentos e tudo mais, porque isso aconteceu comigo e vai sempre acontecer. Quase larguei a Seleção por isso, então eles precisam ter personalidade para se manter, melhorar e dar a volta por cima - emendou Rivaldo.

O pentacampeão disse que a comissão técnica da Seleção deve olhar mais para jogadores que estão no Brasil nas próximas convocações, além de contar com o retorno de Neymar. O jogador do Al-Hilal se recupera de uma grave lesão no joelho sofrida em jogo contra o próprio Uruguai, em 2023.

- O Neymar faz falta. Sempre foi um jogador de destaque na seleção, tem personalidade e que fez falta não só na Copa América, mas sempre que não jogou. Acho que com a volta dele, com certeza, a Seleção fica mais forte. Acredito que precisamos fazer uma equipe pensando no Neymar. Ele é decisivo, é nosso grande destaque no mundo todo. Sempre gostei e torço por ele - que consiga uma Copa do Mundo e ajude o Brasil com boas colocações nas competições - finalizou.