Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 16:31 • São Paulo (SP)

Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Rodrygo se manifestaram sobre a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América, ocorrida no sábado (6). O Brasil perdeu para o Uruguai nos pênaltis.

Vini pediu desculpas pelos cartões amarelos recebidos na competição, que o deixaram suspenso para o confronto com os uruguaios. Ele também avaliou que o momento serve para reflexão e exaltou que seu momento na Seleção ainda está no início.

Paquetá lamentou uma nova eliminação do Brasil nos pênaltis, como aconteceu na Copa do Mundo de 2022, para a Croácia. O meia ressaltou que o time "lutará pelo topo novamente".

Rodrygo reconheceu que a Seleção Brasileira esteve longe do futebol esperado pelos torcedores e disse que o momento é de ter autocrítica. O camisa 10 do time na Copa América ainda exaltou o apoio da torcida do Brasil.

Vini: "Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis.

Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa.

Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. NÓS VOLTAREMOS AO TOPO! EU AMO VOCÊS E VAMOS JUNTOS!"

Paquetá: "Depois de alguns dias refletindo sobre tudo, o sentimento de tristeza ainda assombra meu dia e minha noite! outra eliminação nos pênaltis… confesso que as vezes eu questiono a Deus o porque passar por momentos como esse! Mas aí eu lembro que nada na minha vida veio fácil, sempre tive que lutar muito pra conquistar o que conquistei, ninguém me deu nada, e não seria diferente agora… já tive que levantar e lutar outras várias e várias vezes. E com a força de Deus, minha família e todos vocês que apoiam, sempre foi possível! E assim será outra vez! O Brasil voltará a sorrir e nós atletas fazemos parte disso! Lutaremos e buscaremos o topo outra vez, JUNTOS! Pátria amada Brasil."

Rodrygo: "Momento triste e doloroso! Não faltou entrega, espírito de luta e a vontade de colocar o Brasil no topo mais uma vez.

Não é hora de dar desculpas. Estivemos longe de ser a seleção brasileira que nos acostumamos a ver. É hora de ser autocrítico e encontrar soluções para evoluir, porque sabemos que precisamos e muito!

Em meio esse momento triste não posso deixar de agradecer a Deus pelo livramento, na hora o susto foi grande e passou muitas coisas pela minha cabeça mas Deus me guardou 🙏🏾 e claro a todo povo Brasileiro, independente de tudo, sabemos que na hora do jogo vocês nos apoiam como sempre!"