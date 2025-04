Pênalti? Ex-árbitro bate martelo em lance polêmico de Grêmio x Internacional

O clássico entre Grêmio x Internacional foi marcado por uma grande polêmica de arbitragem no último sábado (19), em Porto Alegre. Jogadores do Tricolor se revoltaram com a não marcação de um pênalti no final do jogo. Para Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, o árbitro Bráulio da Silva Machado errou ao não assinalar a penalidade.

- É muito pênalti. No campo, ele pode ter a impressão de um contato lateral, mas o contato é produzido pela perna, pela alavanca que o Aguirre fez no momento que o Aravena chega primeiro e toca na bola. A imagem por trás do gol é muito clara. Ele faz a alavanca de maneira imprudente e impede a passagem do Aravena. Pênalti muito claro, é um erro gravíssimo - disse PC.

Como foi Grêmio x Internacional?

Como na maioria dos clássicos, a partida começou com as duas equipes marcando forte e apresentando suas armas. Se o Colorado conseguiu um escanteio logo aos 15 segundos. Cristian Oliveira levantou os 30 mil torcedores ao dar um chapéu em Bernabei aos quatro minutos. Somente aos 13 surgiu a primeira grande chance. Em contra-ataque, Cristian Oliveira passou para Braithwaite à direita da área. O dinamarquês, porém, chutou alto demais. Aos 20, foi a vez do Colorado. Alan Patrick cobrou falta na cabeça de Fernando. O volante cabeceou para baixo, mas Volpi fez grande defesa.

Aos 32, em boa trama alvirrubra, o camisa 5 lançou Bernabei na esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Valencia, que tentou tirar de Volpi. O 1 tricolor, contudo, fez grande defesa. Aos 37, Braithwaite tocou para o gol, mas Anthoni salvou. No rebote, Marlon chutou. A bola bateu em Cristian Oliveira e rebateu no goleiro, entrando. Gol do Grêmio. 1 a 0. Enquanto o Internacional tentava dar uma resposta, o Grêmio chegou mais duas vezes perigosamente. Aos 52, Monsalve chutou da entrada da área para Anthoni defender. Aos 53, foi a vez de Cristian chutar cruzado e o goleiro se antecipar e jogar a bola para fora da área.

Apesar das poucas faltas, o primeiro tempo teve quatro amarelos em campo e outros três fora. Do lado alvirrubro, Vitão e Alan Patrick levaram o cartão, assim como Roger Machado por reclamação. Do tricolor, Jemerson e Marlon foram advertidos. Bem como Grando, goleiro reserva, levou amarelo e, por seguir reclamando, o vermelho.

Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O segundo tempo começou como o primeiro, com marcação forte, mas com o Internacional tentando manter a pressão no campo do Grêmio. Até que, aos cinco, Cristian Oliveira envolveu a defesa colorada duas vezes. Na primeira, cruzou para o 22, que foi atrapalhado por Monsalve. Depois, ele driblou Bernabei, com uma janelinha, e ganhou um escanteio.

Aos 14, Bernabei e Wesley tabelaram e o camisa 21 tentou, já dentro da área, mas Volpi impediu o cruzamento. Aos 18, após cobrança curta de escanteio, Tabata cruza na cabeça de Rogel, mas a bola tocou na mão de João Pedro. Pênalti! Com tranquilidade, Alan Patrick cobrou no canto esquerdo, e Volpi caiu para o lado direito. Gol do Inter. 1 a 1. Em 14 clássicos, o camisa 10 marcou seis gols.

Aos 40, Aguirre trombou com Aravena na área. O árbitro não marcou nada e foi chamado pelo VAR. Mesmo assim, confirmou que, para ele, não foi pênalti. O lance esquentou o clima do jogo, com os atletas tricolores passando a pressionar Braulio da Silva Machado a todo instante. Quatro minutos depois, em boa trama, a bola chegou em Alan Patrick que, de calcanhar, achou Tabata de frente para o gol. O camisa 17, no entanto, chutou por cima. O Grêmio respondeu aos 46, bola chegou pelo alto, a defesa tirou parcialmente, Aravena chutou cruzado, mas a bola bateu no pé da trave.