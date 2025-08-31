Escalação do Corinthians: Dorival define substituto de Matheuzinho contra o Palmeiras
Timão terá mudanças para o confronto contra o rival
O Corinthians está escalado para o duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de Memphis entre os titulares no clássico deste domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe em relação aos onze iniciais que entraram em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. Algumas delas foram forçadas. Matheus Bidu cumpre suspensão e o treinador escalou o lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri.
No lado direito, Matheuzinho foi poupado após sentir dores no duelo em Curitiba, que o fez ser substituído. O Corinthians não tem um reserva imediato para a lateral-direita, e Dorival Júnior optou por improvisar o volante Charles na posição.
Raniele volta ao time titular após cumprir suspensão contra o Athletico Paranaense. O volante recupera lugar na equipe e fará dupla com Maycon. Memphis também retorna aos onze iniciais contra o Palmeiras.
O holandês está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Contra o Athletico, Memphis entrou no decorrer do segundo tempo. O atacante tomou a vaga de Kayke e fará dupla ofensiva com Gui Negão.
O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Gui Negão.
O Palmeiras começa a partida com: Weverton; Khelvven, Gomez, Murillo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Flaco López, Vitor Roque e Felipe Anderson;
Último Derby do ano
Será a sétima vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam em 2025. O clube alvinegro venceu três jogos, empatou dois e foi derrotado em apenas uma oportunidade. O saldo do ano é positivo para o Timão, que bateu o rival na final do Paulistão e nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Caso vença a partida, o Corinthians somará o quarto triunfo sobre o Palmeiras em um ano, um feito que não alcança desde 2000. Por outro lado, o Verdão chega embalado para o Derby, na vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Timão é o 12º colocado da competição.
